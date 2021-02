Terviseameti Lääne regioon jälgib 1250 inimest, kellest 324 on viimase kümne päeva jooksul nakatunud ja 926 lähikontaktsed. Lähikontaktsete arv on kasvanud, kuna tööl ja perekeskis puututakse rohkem kokku.

Kui koolid on ulaõppel ja praegu on vaheaeg ning hooldekodudes pole nakatunuid lisandunud, siis ettevõtete loendisse on Harmeti (22 nakatunut) kõrval tulnud juurde Pärnu linnas asuvad Lasertool üheksa ja Tammaru Puit 20 nakatunuga.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam tõdes, et testima minejate arv kasvab. “Täna vaatasin, et testimisele on tekkinud kahepäevane järjekord,” täpsustas ta ja lisas, et laustestimisi pole sel nädalal tehtud – selle vajadus selgub täna õhtul. Kuigi Pärnumaa nakkuskordaja on vähenenud, toonitas terviseametnik: “Ärge minge kuhugi, veel ei lähe paremaks.”