Vantsi on spordipedagoog, kes 1997–2011 töötas Türi gümnaasiumis ja 2011. aastast töötab Türi põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Vantsi kolleegid on öelnud, et õpilased osalevad tema tunnis meeleldi, sest pedagoog on kujundanud harjumused ja hoiakud, mis väärtustavad kehalist aktiivsust, oma tervise eest hoolitsemist ja kehaliste võimete arendamist.