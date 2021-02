Habakukel oli parasjagu pooleli telefonikõne kolleegiga, kui ta märkas Facebookis teise kolleegi teadet: “Õnnitlused!”. Et tal pole sünnipäev ega muu tähtpäev, tekitas sõnum segadust ja ta palus selgitust. Nii jõudiski tunnustus temani sotsiaalmeedia kaudu.

“See tuli absoluutselt nagu välk selgest taevast,” kirjeldas Habakukk esimest emotsiooni. “Selline tunne tabas, nagu oleks suure ehmatuse osaliseks saanud.”

Telefoni otsas olnud kolleeg ei saanud aru, miks liinil järsku vaikus valitseb.

Silmanurka tuli pisargi. “Olen aastaid panustanud ja mitte märgi pärast,” sõnas Habakukk.

Külaliikumise eestvedaja arvates näitab tunnustus, et ta on teinud õiget tööd, mis läheb inimestele korda. Ta on külaliikumises kaasa löönud nii Viljandi- kui Pärnumaal, viimased viis aastat on ta maaelu edendanud kogu Eestis.

Praegu elab Habakukk taas Viljandimaal, ent maakodu asub endiselt Soometsas, kuhu omal ajal sai ehitatud külamaja. “Üks mu kodudest on ikka Soometsas,” kinnitas ta.

Sügav kummardus mu lastele, ilma pere toeta pole võimalik sellist tunnustust saada. Krista Habakukk

Habakukk ei oska arvata, kes teda tunnustusele esitas, kuid oletas, et ehk on see kahe viimase aasta tegevusest ajendatud, kui on loodud kõikjal riigis kontakte ja läbi räägitud, kuidas külades elu paremaks teha ja omavalitsustega suhteid luua. Kodukant on kaks aastat korraldanud maal elamise päevagi.

Habakukk ei pea teenetemärki elutöö auhinnaks ja loodab, et palju toredaid aastaid on ees. “See annab adrenaliini edasi minna,” märkis ta. “Mõtteid on mul veel palju.”

Uudis on nii värske, et Habakukk pole otsustanud, kuidas tähtsat sündmust pere keskis tähistada. Ta toonitas, et tunnustus ei tulnud pere toeta. “Sügav kummardus mu lastele, ilma pere toeta pole võimalik sellist tunnustust saada,” tunnistas Habakukk, kel kodus armas kaasa ja kärgperes viis last. “Neid inimesi on palju, keda ma siiralt tänan: nad on olnud mu kõrval ja selja taga.”