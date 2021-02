Monumendi juures olid auvahtkonnas Kaitseliidu Pärnu maleva Häädemeeste rühm. Eesti vabariigi hümni esitas Uulu segakoor dirigent Annely Kuninga juhatamisel ja eestimaisete südamlike lauludega esines Alen Veziko.

Mälestussambale asetasid pärjad nii kaitseliitlased kui Häädemeeste rühma kodutütred ja noorkotkad ning valla noortevolikogu, Tahkuranna lasteaed-algkooli, Uulu põhikooli ja Häädemeeste keskkooli esindajad.

Sõna sai Häädemeeste vallavanem Karel Tölp, kes tervitas kohalolijaid riigi sünnipäeva puhul ja tänas kogukonna liikmeid. Pärnu abilinnapea Varje Tipp meenutas president Pätsi seost Tahkuranna külaga ja oma lapsepõlve ning tõi välja, kui olulised on inimese otsused ja valikud.

Häädemeeste valla tunnustused andsid üle vallavanem ja abivallavanem Helve Reisenbuk.

K. Pätsi ausamba juures said Häädemeeste valla tublimad kätte tunnustuse. FOTO: Sigrid Absalon

Valla vapimärgi tänavune kavaler on Maret Salak. Inimesed teevad oma igapäevast tööd ja kui töö on hästi tehtud, tuleb kiita. Kui aga inimesed teevad tööd vabatahtlikult oma põhitöö kõrvalt ning oma pere, sõprade, hobide jms arvelt, siis väärib see mitmekordset kiitmist. Kabli seltsimaja renoveerimise ajal pidas Salak Kabli külaseltsi nimel läbirääkimisi vallavanema, ehitajate, elektrikute, kunstnike ja paljude teistega, olles ehituse tõeline projektijuht.

Esile tõstmist väärib kogu külaselts, ent kümme aastat külaseltsi juhatuses olnud naine väärib erilist tunnustamist. Ta on oma töö ja tegemistega hariduse ja kultuuri valdkonnas oluliselt kaasa aidanud Häädemeeste valla arengule ja mainele.

Häädemeeste valla vapimärgi pälvis Kabli külaseltsi juht Maret Salak. FOTO: Mailiis Ollino

Häädemeeste valla hariduspreemia pälvis Tahkuranna lasteaed-algkool programmi "Liider minus endas" algatamise ja arendamise eest. Programmi peamised põhimõtted on lihtsad ning ühtivad kõik uueneva õpikäsituse ideestikuga nagu elus oluliste põhiväärtuste arendamine, vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ja nõrkuste tundmine ning head suhted ja koostöö kaaslastega. Õpetaja Signe Ööpik algatas programmi lasteaias. Tema initsiatiivil ja eestvedamisel on Tahkuranna lasteaed üle Eesti nimetatud programmi rakendamisel olnud esimene. Õpetaja on oma kogemusi jaganud kolleegidele teistest lasteaedadestki. Direktor Kerli Õismets on programmi järjekindlalt arendanud ja kogu asutuse personali taktitundeliselt kaasanud programmi rakendamisse.

Kultuuripreemia vääriliseks arvati Aigi Treumut, kel on suurepärane võime kaasata kohalikku kogukonda kõikidesse Häädemeeste seltsimajas toimuvatesse sündmustesse. Tema särav isiksus ja positiivne lähenemine kõikidele võimalikele takistustele on sulandanud kokku erinevate poliitiliste, kultuuriliste jne vaadetega huvigruppe kui ka erinevaid vanusegruppe. Treumut on suutnud hoida elus pikaaegseid traditsioone, luues samas juurde uusi ja huvitavaid sündmusi. Tänu aktiivselt käivitatud noortetoa tegevustele on ta kaasanud noori, mitte üksnes osalema kogukonna sündmustel vaid ka panustama nende ettevalmistamisele ja läbiviimisele. Lisaks mõõduka rahvaarvuga sündmustele on ta edukalt eest vedanud suurfestivale nagu Põhja-Liivimaa festival, algatanud Suurküla avatud hoovide päeva, aidanud Kabli Päikeseloojangu festivalist välja kasvada Häädemeeste Hää kaubamärgil jne.

Aigi Treumutit tunnustati aasta kultuuripreemiaga. FOTO: Sigrid Absalon