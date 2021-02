Riigi teedel ei ole enam nii libe kui eile

Siiski on kõrvalmaanteedel ja kruusateedel jätkuvalt väga libe."Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje võtab aega ning kõrval- ja kruusateedel on keerulised olud kindlasti veel kogu tänase päeva," andis transpordiamet teada pressiteenistuse vahendusel.