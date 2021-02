Repliik ⟩ Ehk pole manifestist enamat vajagi?

Teades varasemast meie kultuuriajakirjaniku Anu Jürissoni sulest ilmunud artiklist, et nime alla +372 Community koondunud etenduse loojad said ülesande teha traditsioonilist, aga teistmoodi, õnnestus tulemus igati. Olen iseseisvuse manifesti teksti nii lugenud kui kuulanud. Ometi paelus eilne ettekanne varasemast enam. Isegi sedavõrd, et taipasin täna hommikul praeguste tegevpoliitikute pidupäevakõne tooni tabades, et manifesti tekstist enamat ei ole vaja.