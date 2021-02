Kroonviirus leiti igast viiendast proovist

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 555. Juba kolmes maakonnas on see üle 1000: Saare maakonnas 1533, Ida-Virus 1049 ja Harjumaal 1000. Madalaim püsib nakatumine endiselt Läänemaal (342).