Kaubanduskeskused on avatud ja kehtestavad ise täiendavad piirangud. Spaad, veekeskused ja saunad jäävad suletuks.

Peaminister Kaja Kallas rääkis tänasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonaviiruse levik on endiselt väga kõrge. "Peame murdma nakatumisahelad," sõnas Kallas. "Seetõttu oleme sunnitud kehtestama uusi piiranguid," ütles peaminister.

Peaministri sõnade kohaselt otsustas valitsus teadusnõukogu ettepanekul pikendada koole puudutavaid piiranguid märtsi lõpuni. See tähendab, et 1.-4. klassid jäävad endiselt kontaktõppele, vanemad klassid jätkavad kaugõppes.

Sportimine on siseruumides lubatud ainult individuaaltreeninguna. Välistingimustes kehtivad senised piirangud.

Valitsus peatab ürituste korraldamise siseruumides. Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni kümme inimest rühmas ja tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.