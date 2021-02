Ekskoondislane hakkab Pärnu jalgpalliklubi spordidirektoriks

“Mul on suur rõõm uuesti Pärnus olla,” kinnitas suvepealinnas sündinud 47aastane Tohver, kes pärast mängijakarjääri lõppu on pidanud noortetreeneri ametit, omandanud väravavahi treeneripaberid ja vedanud kolmanda liiga satsi Lilleküla JK Retro. “Tagasi olen ikkagi eelkõige oma initsiatiivil. Tahet on kõvasti! Tahet mängijatega tegelda, klubi arengusse panustada.”

Spordidirektori ametikohast kõneldes ütles Tohver, et tema tööülesanded on eelkõige mängijatega suhelda ja nende käekäigu pärast muretseda. “Treeningukavad ja muu selline on treeneri teha – minu töö on lahendada probleeme, leida küsimustele vastuseid. Mängijaid toetada, neid aidata,” loetles omaaegne tippväravavaht.