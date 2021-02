Graafik ⟩ Kümnendikul proovi andnutest tuleb jääda karantiini

Alates pandeemia algusest on nakkus rahvastikuregistri kohaselt tuvastatud 2962 Pärnumaa elanikul.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 548. Näit on alla 600 püsinud viimased kümme päeva.

Koroonavaktsiini esimese doosi on saanud 6126 ehk 4,5 protsenti elanikest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 2250 inimest ehk 2,6 protsenti rahvastikust.

Kõige rohkem uusi positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus nakkus tuvastati 852 inimesel, neist 621 on tallinlased. Ida-Virumaale laekus 96, Tartumaale 61, Lääne-Virumaale 44 ja Võrumaale 26 viiruspositiivset. Teistesse maakondadesse tuli juurde alla 20 nakkuskandja.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 887,75. Esmaseid positiivseid tulemusi kõikidest tehtud testidest on ligi 15 protsenti. Kõige väiksem on nakatumus Hiiumaal (354) ja kõige suurem Saaremaal (1496). Üle 1000 küünib näit ka Harju- (1091) ja Ida-Virumaal (1048).