Ligemale aasta oleme elanud koroonapiirangutega. Kuigi öeldakse, et aeg parandab kõik haavad, on sügisest saati tundunud, et mida aeg edasi, seda raskemaks olukord pärgviiruse hoogsa leviku tõttu läheb. Valitsuse vastsed piirangudki tekitasid küsimusi nagu “Miks?” ja “Kui kaua veel?”.