Hiljuti Chicago ülikoolis politoloogia eriala lõpetanu otsustas lennata just Eestisse, sest meie riik on tuntud oma hea haridussüsteemi poolest. Duckett tõdes, et teaduseinimesed teavad meist teinekord rohkem, kui arvata oskame, kuid enamik üle ookeani pole meie riigist siiski midagi kuulnud. “Kui ma ütlesin, kuhu ma lähen, siis esitati väga palju küsimusi. Arvati, et Eesti on Venemaa osa,” avaldas Duckett, kelle sõnutsi on põnev elada riigis, mille kohta palju ei teata.