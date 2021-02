Ootamatult saabunud kevad hõlbustab metsaasukate elu

Ühest küljest on mul kahju, et kauneid paksu härmatisega hommikuid meile sel talvel ei pakutud, teisest küljest tulevad paljud elusolendid soojaga hõlpsamini toime.

Minu teed on nüüdseks mitu nädalat ristunud rooruigaga, kes ühes kraavis talvitanud. Olenevalt talvest võib neid sulelisi meil toimetada kuni 50. Mind nähes on see kummalise välimusega ­suleline kiirel sammul varjunud, ilma et ta kordagi oleks lennanud. Tõtt-öelda pole püüdnud talle eriliselt liginedagi.