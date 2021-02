GRAAFIK ⟩ Statistikasse lisandus 21 kroonviiruse kandjat

Koroonavaktsiini esimese doosi on saanud 6442 elanikku ehk 4,6 protsenti maakonna elanikest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 2480 inimest ehk 2,9 protsenti Pärnumaa rahvastikust. Kogu Eestis on koroona vastu kaitsesüst tehtud 78 576 inimesele, kellest 33 927 on saanud kaks doosi.