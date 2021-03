Pärnumaa kõige nooremad nakatunud on kolm kaheaastast last, kes said nakkuse oma vanematelt. Eakaim nakatunu on 88aastane, kes samuti pereliikmelt viiruse külge sai.

Terviseamet jälgib üheksat Pärnumaa kollet. Kolm neist asuvad hooldekodudes, kuhu uusi nakatunuid pole lisandunud. Kolm kollet on ettevõtetes, kõigis neis on viimastel päevadel juurde tulnud nakkusjuhte. Lasertoolis on nakatunuid 27, veebruari viimastel päevadel tuli iga päev mõni viiruskandja juurde. Harmetis on positiivseid 25, viimane nakatunu selgus reedel. Tammuru Puidu 22st nakatunud töötajast osutus viimane töötaja positiivseks kolmapäeval.

Samuti jälgib amet kooli-, lastehoiu- ja perekollet.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam märkis, et esimest korda teise laine ajal läks Saaremaa nakatunute arv Pärnumaa omast ette: saarel on kümne päevaga (eneseisolatsiooni aeg, toim) tuvastatud 388 juhtu, Pärnumaal 368. "Saaremaal on näiteks neli lasteaiakollet. Kiita pole olukord ka Läänemaal, kus nakatunute arv nädalaga kahekordistunud," lausus terviseametnik.

Läinudlaupäevast suuremat nakatumiste arvu kodumaakonnas põhjendas Juhkam perekondliku nakatumise kasvuga. "76st 36 said viiruse pereliikmelt, nüüd istuvad need pered loodetavasti kodus," täpsustas ta.

Pärnu keskuslinna lisandus ööpäevaga 11 ja osavaldadesse kaks, nii Lääneranna kui ka Tori valda viis, Häädemeestele kolm ja Põhja-Pärnumaale üks nakatunu.

Kui veel möödunud nädalal lõpus jäi Pärnu haiglas koroonapatsientide arv tugevalt alla 30, siis tänahommikuse seisuga vajab haiglaravi 39 COVID-patsienti. Üks patsient viibib intensiivravil ja üks pääses nädalavahetusel koju.

Alates reedest on Pärnu haiglas 20 uut koroonapatsienti, suur osa neist Ida-Tallinna kesk- ja Põhja-Eesti regionaalhaiglast.

Nädalavahetusel suri haiglas üle 90aastane naine.

Pärnu haiglas on praegu 53 COVID-voodit, millest kolm on mõeldud kolmanda astme intensiivraviks.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 608, mis jääb riigi keskmisele (1035) tugevalt alla. Suurim on nakatumus Saaremaal (1711), järgnevad Harju- (1310) ja Ida-Virumaa (1240).

Pärnumaa omavalitsustest on nakatumisnäit suurim endiselt Läänerannas (1297), järgnevad Pärnu (669), Kihnu (580) ja Tori vald (558).

​Terviseametnikke loetakse eesliinitöötajateks, neist osa on esimese vaktsiinisüsti saanud. Vaktsineerimata töötajate seas leidub nii neid, kes karantiinis viibinud, ja neid, kes kaitsesüsti ei soovi, kui ka üle 70aastasi, kes ootavad Pfeizeri ja BioNtechi vaktsiini.

Juhkam sai AstraZeneca vaktsiini, mida vanemaealistele ei süstita. Enda sõnul oli tal peale doosi käsivars valus, aga noorem kolleeg oli siruli. "Organismid ja mõju erinevad – nii on iga vaktsiiniga. Aga kui me nakatume, siis on haigete ja positiivsetega tegelemine päevakorrast maas," selgitas Juhkam ja lisas, et isegi ühe nakatunud kolleegiga on keeruline, sest enamasti on tollel lähikontaktsed, kes siis tööst eemale jäävad.

Koroonavaktsiini esimese doosi on saanud 6442 kodumaakonna elanikku ehk 4,6 protsenti maakonna elanikest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 2480 inimest ehk 2,9 protsenti Pärnumaa rahvastikust. Kogu Eestis on koroona vastu kaitsesüst tehtud 78 759 inimesele, kellest 34 050 on saanud kaks doosi.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam sai esimese kaitsepookimise, peale seda oli tal käsivars valus. FOTO: Urmas Luik

Terviseameti esindaja arvates ootab ees veel kaks rasket kuud: märtsis ja aprillis tuleb palju tööd ja nakatumus suurel määral ei lange. "Ehk maist läheb kergemaks. Mis sügisel saama hakkab, ei julge ennustada," ütles Juhkam, kes panustab sellele, et viirus on hooajaline ja meie inimeste immuunsus paraneb, kui viibitakse rohkem värskes õhus ja siseruumes kogunemiste asemel saadakse õues kokku. Arvatavasti ei sobi viirusele ka kuivem ja soojem kliima ega UV-kiirgus.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 4900 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1028 ehk 21 protsenti kõikidest proovidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 678 inimesel, kellest 491 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 96, Lääne-Virumaale 88, Tartumaale 50 ja Raplamaale 13 viiruspositiivset. Läänemaale lisandus 12, Võrumaale 11. Ülejäänud maakondadesse laekus vähem nakkusjuhte. 15-l positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.