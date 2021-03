Graafik ⟩ Pärnumaal püsib nakatumine riigi keskmisest madalamal

Pärnu haiglas on praegu 53 COVID-voodit, millest kolm on mõeldud kolmanda astme intensiivraviks.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 608, mis jääb riigi keskmisele (1035) tugevalt alla. Suurim on nakatumus Saaremaal (1711), järgnevad Harju- (1310) ja Ida-Virumaa (1240).

Koroonavaktsiini esimese doosi on saanud 6442 elanikku ehk 4,6 protsenti maakonna elanikest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 2480 inimest ehk 2,9 protsenti Pärnumaa rahvastikust. Kogu Eestis on koroona vastu kaitsesüst tehtud 78 759 inimesele, kellest 34 050 on saanud kaks doosi.