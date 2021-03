Rannapromenaadi äärde kerkib U-kujuline restoran

Kuuse tänava pikenduse müügiala oksjoni võitis OÜ Klaud Cafe. Ettevõtte eesmärk on teha Pärnu randa peresõbralik lihtsama menüüga söögikoht, kus on mõnus lastega einestada. Kuna kohvikul on siseruum, annab see võimaluse pikendada hooaega ja võtta külastajaid vastu ka siis, kui ilm ei soosi õues olemist.