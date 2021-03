Graafik ⟩ Karantiininõude eirajad on seni pääsenud kuni 380 eurose trahviga

Terviseamet jälgib Pärnumaal 910 inimest, kellest 325 on viimase kümne päeva jooksul nakatunud, ülejäänud nende lähikontaktsed.

Uusi nakkuskoldeid pole lisandunud, kuid laustestimine ootab sel nädalal ees paari poekollektiivi. Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi on need väiksemad kauplused ja suurt nakatunute arvu sealt juurde ei tule.

Pärnumaalaste tagasihoidlikule nakatumusele on kaasa aidanud see, et koolid on kinni ja üritusi napib.

Nädalavahetuse tulevärki rannas pidas Juhkam halvaks üllatuseks, kuna valitsuse korraldusel tohtis väliüritusel osaleda kuni 250 inimest. "Ma rääkisin korraldajaga, lubati, et tagatakse ohutus. Tundus aga, et seal oli rahvast rohkem," rääkis Juhkam ja möönis, et avalikul üritusel, kus pileteid ei müüda, ei saa osalejate arvu kontrollida.

Juhkam kiitis pärnakaid maskikandmise eest. "Meie viimane reid toidupoodidesse näitas viisakat tulemust, maski kantakse tublisti. Aga on ka neid, kes põhimõtteliselt keelduvad seda kandmast," lausus ta.

Juhkam viitas, et viimastel päevadel on amet saanud kaebusi inimestelt, keda poodide turvatöötajad juhatavad poest välja, kuna nood ei soostu maski kandma. Kaebuse aluseks tuuakse see, et nende õigus tambitakse jalge alla. "Noor inimene kirjutab meile, et tal on terviseprobleemid, ja küsib, miks teda poodi ei lasta. Selline inimene peaks enda tervisele mõtlema ja üldse avalikest kohtadest hoiduma," tõdes ta.

Maskikandmise kohustusest ei päästa haiguse läbipõdemine ega vaktsiinikuuri läbimine, kuna nakatamisvõimalus on olemas. "Avalikus kohas tuleb maski kanda kõigil," rõhutas Juhkam.

Pärnumaal pole maskita poes käimise eest seni trahvitud, ent väärteomenetlus on algatatud mõne nakatunu suhtes, kes ei püsi kodus karantiinis. Kui eraisikule saab sellise teo eest määrata trahvi kuni 800 eurot, siis seni on trahvid jäänud 140 ja 380 euro vahele. "Karistuse määr sõltub mitmest asjaolust, näiteks miks rikkumine toime pandi," selgitas Juhkam ja täpsustas, et pisteliselt kontrollib nakatunute kodus püsimist politsei, aga ka tähelepanelikud kodanikud on märku andnud.

Pärnu haiglas on ravil 38 koroonapatsienti, kelle seas leidub voodikohtade täitumise tõttu haigeid Ida-Tallinna kesk- ja Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Üks patsient on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel.

Kõige noorem COVID-19 põdeja on 35- ja vanim 90aastane patsient.

Koroonahaigeid tuli haiglasse juurde viis ja kuus tervenenud ravialust said koju.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 598, Eestis tervikuna on see tõusnud 1072,3ni. Üle riigi keskmise on nakatumisnäitaja Saaremaal (1783), järgnevad Harju- (1381), Ida-Viru- (1224) ja Lääne-Virumaa (1096). Väikseim on näit Hiiumaal (386).

Koroonavaktsiini esimese doosi sai eile 91 pärnumaalast ja teise 185 elanikku. Kokku on esimene süst tehtud 6533 inimesele ehk 4,5 protsendile maakonna elanikest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 2665 inimest ehk 3,1 protsenti Pärnumaa rahvastikust.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 6566 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1113 ehk 17 protsenti.

Enim nakatunuid tuli juurde Harjumaale, kus nakkus tuvastati 799 inimesel, 621 neist on pealinna elanikud. Ida-Virumaale lisandus 51, Saaremaale 49, Tartumaale 42, Lääne-Virumaale 33, Viljandimaale 25, Raplamaale 22, Järva- ja Läänemaale 20 nakatunut, mujale maakondadesse alla kümne.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 82 COVID-19 haiguslugu, haiglaravil on 565 patsienti, kellest intensiivravil 47. Neist omakorda juhitaval hingamisel on 27 inimest.

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunut: 91aastane naine, 88aastane mees, 85aastane naine, 82aastane mees, 75aastane naine, 63aastane mees ja 61aastane naine. Pärnu haiglas surmajuhtumeid ei olnud. Kokku on Eestis surnud 605 koroonaviirusega inimest.