Graafik ⟩ Viiruskandjate arvu langus rõõmustab, ent haiglas tööd jagub

Pärnu haiglas on ravil 38 koroonapatsienti, kelle seas leidub voodikohtade täitumise tõttu haigeid Ida-Tallinna kesk- ja Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Üks patsient on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel. COVID-19-haigeid tuli haiglasse juurde viis ja kuus tervenenud ravialust said koju.

Pärnu haigla nakkushaiguste üksuses on ravil 37 COVID-19-haiget. Üks inimene on intensiivis. FOTO: Mailiis Ollino

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 598, Eestis tervikuna on see tõusnud 1072,3ni. Üle riigi keskmise on nakatumisnäitaja Saaremaal (1783), järgnevad Harju- (1381), Ida-Viru- (1224) ja Lääne-Virumaa (1096). Väikseim on näit Hiiumaal (386).