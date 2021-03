SÕNASÕDA ⟩ Idee püstitada suvepealinna kõrghooned mõjus punase rätikuna

“Pärnu omapära ja identiteet on roheline ja miljööväärtuslik kuurortlinn. Pärnus elavad ja meie linna külastavad inimesed hindavad väga siinset madalhoonestust, muinsuskaitse all olevaid hooneid, meeldivat inimsõbralikku keskkonda,” seisab kirjas. “Pilvelõhkujad, suur asustustihedus ja liikluskoormus on just see, mille eest inimesed suurlinnadest põgenevad. Me ei soovi, et Pärnu muutuks elu-, puhke- ja töökeskkonnana ebameeldivaks, kust põgenema peaks.”