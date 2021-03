SÕNASÕDA ⟩ Kas Pärnus võiksid tulevikus kõrguda kuni 93meetrised majamürakad?

Tänavu veebruaris koostasid nad aga petitsiooni “Me ei soovi Pärnusse kõrghooneid”, näitamaks linnavalitsusele, et paljud kohalikudki peavad kõrghooneid suvepealinnas vastuvõtmatuks. Eelkõige just seetõttu, et MTÜ väitel ei pannud linnavalitsus ise energiat sellesse, et info jõuaks suurema osa linlasteni. Ja see tekitas küsimuse: kui paljud üldse teavad, et tulevikus võib koduaknast avaneda vaade kuni 93meetrisele ehitisele?