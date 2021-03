Veebruari viimased ja märtsi esimesed päevad on möödunud kevadiselt. Päikesepaistelised ilmad on suisa kutsunud välja ja kuna lumevaip on kadunud, annab nüüd liikuda sealgi, kus varem ajas suuskade või räätsadeta kulgemine võhmale. Ka mind pani üks sääraseid päevi teelt metsatukka põikama. Suur ja võimas musträhn tagus männil juba pesaõõnsust, kuid mind nähes tuhises ta oskuslikult läbi metsa kaugustesse.