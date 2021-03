Graafik ⟩ Valdade nakatumisnäit erineb pea viis korda

Pärnu haiglas viibib ravil 34 koroonapatsienti, kellest üks on intensiivravil ja vajab juhitavat hingamist. Lisandus üks koroonapatsient ja koju sai viis.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 628.

Pärnumaa kohalikest omavalitsustest on see näit suurim endiselt Lääneranna vallas, kus see küünib ainsana üle 1000 (1106,45), madalaim aga Põhja-Pärnumaal (232). Enim uusi nakkusjuhte lisandus ööpäevaga Pärnu linna, kus positiivseks osutus 28 proovi, neist 26 keskuslinnas.