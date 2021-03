Graafik ⟩ Nakatunuks osutus poolsada pärnumaalast

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 620. Kodu- ja naabermaakondades jääb nakatumus alla Eesti keskmise, mis on 1153,2: Läänemaal on näit 714, Raplamaal 688, Järvamaal 683 ja Viljandimaal 524. Juba mõnda aega on kõige hullem olukord Saaremaal (1971).