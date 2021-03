Pereema Sirle Kase teeb aiandis kõike, mida parasjagu vaja: kastab, pakib lilli, müüb. Kuigi teinekord venivad tööpäevad nii pikaks, et uneaega jääb vaid mõni tund, ei kujuta ta end muud tööd tegemas ettegi. FOTO: Urmas Luik

Esmaspäeval ees ootav naistepäev on lillemüüjatele kibekiire müügiaeg. Sindis kümmekond aastat selleks puhuks tulbimerd ajatanud Kase aiandis ei too tähtpäev rikkust majja. Nii kinnitab perefirma töötaja Kardo Kase, kelle sõnutsi on tõtt-öelda hea, kui tänavu lilleilule peale maksta ei tule.