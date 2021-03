JÄRELVAADATAV ⟩ Avo Keel pärast poolfinaali avalahingut: Eks ta individuaalse meisterlikkuse ja kvaliteedi vahe olnud

Pärnu peatreeneri Avo Keele hinnangul oli Tartu parem meeskond, kuid kolme võiduni mängitav poolfinaalseeria ei ole kindlasti veel läbi. “Eks ta individuaalse meisterlikkuse ja kvaliteedi vahe olnud. Paar õnnestumist meile juurde ja Tartult need punktid maha – siis olekski võrdne olnud,” lausus ta. “Eks meil avane seerias ikka variant. Lahtiste pallide mängimise kvaliteeti tuleb tõsta. Meil tekivad nende pallidega ebatäpsused. Meil pole kahese-kolmese bloki lööjaid. Sellised me individuaalselt oleme.”

Tartu sidemängija Kert Toobali sõnutsi on põhjust oodata, et seeria teises matšis mängib Pärnu juba paremini. “See oli esimene mäng. Pärnus on mõlemal meeskonnal juurde panna. Meie peame tegema oma asja ja olema kannatlikud. Lihtsalt ei tule midagi,” tõdes ta.