Žürii hinnangul on tegu tugeva ideega, tänava- ja väljakualad on lahendatud põhjalikult. Sindi vöö ehk valgussiin, millega eri osad tervikuks seotakse, on kerge, postid pole massiivsed. Valgussiini saab kasutada näituste ülesriputamisekski. Keskväljakul moodustab vöö ulja ringi või sõlme, mis on kogu oma teekonnal tulvil nüansse. Pika tänava ala on liigendatud pinkide, laudade, varjualustega tegevuspesadeks. Keskväljakul on hubasus lahendatud nüüdisaegselt ja teatraalselt: tribüünidelt saab jälgida, mis ümberringi toimub.