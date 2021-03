Elektripistiku süttimisest põhjustatud tulekahjus sai kahjustada saun

Eelmisel aastal said elektripaigaldiste rikkest alguse põlengud kuues Pärnumaa kodus. "Seetõttu on äärmiseltoluline teha oma kodus iga kümne aasta tagant elektripaigladiste kontrolli," selgitas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits. Hetkel pole teada, mis tekitas antud tulekahju puhul pistikupesa süttimise, kuid peamisteks elektriga seotud hoonetulekahjude põhjusteks on pistikupesade ülekoormus, pikendusjuhtmete oskamatu kasutamine või aegunud elektrisüsteem.