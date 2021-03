Tõkkesprinter täitis EMil kahest eesmärgist ühe

Nii nagu ikka polnud tänavu oma tippmargi 7,76ni viinud tõkkesprinteri start kõige parem ja konkurendid said kohe algusest paarimeetrise edu. Eestlane ei lasknud end sellest häirida.

“Jäin maha ja mõtlesin, et ma ei saa siin kangutama hakata. Et lähen võtan rahulikult ja lõpp on mul natuke tugevam. Teadsin, et mida tõke edasi, seda lähemale ma jõuan. Ma ei läinud sellest pingesse ega hakanud pabistama, tegin rahulikult oma ära,” rääkis Pedriks pärast eeljooksu Postimehele.