Graafik ⟩ Nii madalat nakatumisnäitu pole Pärnumaal tükil ajal ette tulnud

Eelmisel ööpäeval Pärnumaal koroonatesti teinud 130 inimesest said positiivse vastuse seitse ehk 5,4 protsenti. Neli nakatunut lisandus Pärnu keskuslinna ja kolm osavaldadesse.

Viimati tuli alla kümne nakatunu Pärnumaale ööpäevaga juurde aasta alguses, kui 3. jaanuaril sai positiivse koroonatesti tulemuse kaheksa inimest. Kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on kodumaakonnas 538.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnade järgi on nakatunute arv Pärnumaal hakanud viimase nädalaga vähenema, kuid hõisata on veel vara, sest mujal Lääne regioonis on nakatunute arv kasvanud ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on nakatumine eriti kõrge.

“Lähipäevad näitavad, kas nakatumine Pärnumaal jääb väiksemaks.” ütles Juhkam ja pakkus põhjusi, miks siinsete numbrite taga võib näha väikest valguskiirt. “Hooldekodudes pole uusi koldeid juurde tulnud, oleme suuremates kolletes nakatumisele piiri peale saanud, inimesed on hakanud hoolsamalt maski kandma ja vaktsineerimiselgi on oma osa,” loetles ta.

Terviseameti Lääne regiooni juht märkis, et testimine on pärnumaalaste seas jäänud samasse suurusjärku mis eelmistel nädalatel.

Juhkam kiitis pärnumaalaste usinat maskikandmist. “Inspektorite kinnitusel on maskikandmise protsent hea ja reididel pole maskikandmise vajalikkuse kohta vaidlusi olnud – need, kel pole maski olnud, on selle vastu võtnud ja ette pannud,” ütles ta.

Juhkam märkis, et selgi nädalal on terviseameti inspektoritel plaanis maskikandmist kontrollida. Kas seekord võetakse fookusesse kaubandusettevõtted, ühistransport või näiteks tanklad, selgub homseks. “Tavaliselt teeme kontrolle ennekõike selles valdkonnas, mille kohta on meile kaebusi tulnud,” lisas terviseametnik.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 40 koroonapatsienti, neist kaks intensiivravil, üks neist omakorda juhitaval hingamisel.

Ööpäevaga tuli haiglasse seitse COVID-19 haiget. Eile suri Pärnu haiglas kaks eakat naist, kellel oli tuvastatud koroonaviirus.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi laiendab haigla selle nädala lõpuks COVID-haigetele mõeldud ruumi. Kui seni oli Pärnus koroonapatsientidele 53 voodit, millest kolm intensiivravi vajajatele, siis nädala lõpuks suurendatakse voodikohtade arvu 60ni.

Terviseameti hädaolukorra juhi Urmas Sule sõnutsi on viimased üheksa patsienti on Pärnu haiglasse saabunud Harjumaalt.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 7654 elanikku, kaks doosi on saanud 4045.

Terviseameti nakkusosakonna juhataja Hanna Sepp märkis koroonaviiruse hetkeolukorra ülevaate pressikonverentsil, et eelmisel nädalal oli üle Eesti kõige suurema haigestumisega nädal. “Nakkuskordaja on üleriigiliselt 1,2 ja sellelt võib järeldada, et haigestumus kasvab lähinädalatel veelgi. Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Saaremaa, Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa,” ütles Sepp.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 5496 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1181 ehk 21,5 protsenti testide koguarvust.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta Pärnumaa omavalitsustes Pärnu linn 630 Häädemeeste vald 498 Tori vald 490 Kihnu vald 579 Lääneranna vald 858 Põhja-Pärnumaa vald 159 Saarde vald 355 Andmed: riigi situatsioonikeskus

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 846 inimesel, kellest 620 elab Tallinnas.

Lääne-Virumaale lisandus 129, Ida-Virumaale 47, Tartumaale 39, Võrumaale 22, Raplamaale 21, Läänemaale 12, Põlvamaale üheksa, Järvamaale seitse, Viljandi- ja Valgamaale kuus, Jõgevamaale neli ja Saaremaale kolm nakatunut. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi nakkusjuhtu. 23 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 1335,5 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 19.

Ööpäevas avati haiglates 63 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 626 patsienti.