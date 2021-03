Kostab hääli, mis teatavad, et jäätmerindel on olukord üdini halb ja suisa lootusetu. Mina kuulun siiski klaas-on-pooltäis-klubisse ja jätkan jäätmete liigiti kogumist. Miks? Kuulake mind ära, enne kui käega lööte.

Kõigepealt: ma ei salga, et olmejäätmete ringlussevõtt jätab Eestis soovida ja viimastel aastatel ei ole meie seis paranenud. Samuti on tõsi, et leidub neid, kes petavad pakendijäätmete turule laskmise kogustega ja et kusagil käib fiktiivsete taaskasutustõendite väljastamine.