Graafik ⟩ Maakonda lisandus 41 nakatunut

Pärnu haiglas on 37 koroonapatsienti, kellest kolm on intensiivravil. Koroonahaigeid lisandus kaks ja koju saadeti neli patsienti. Haiglas suri 82aastane naine.

1.-8. märts on Pärnu haiglasse tootud ravile Harjumaalt kümme ja Läänemaalt üks koroonapatsienti. Pärnust ja Pärnumaalt on selle aja jooksul haiglasse saabunud 17 koroonapatsienti. "Kokku kogu teise laine aja on meil olnud ravil 271 koroonahaiget, kellest 65 on mujalt kui Pärnumaalt," sõnas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavets.