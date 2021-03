Pärnu haiglas on ravil 34 koroonapatsienti, kellest kolm on intensiivravil, neist üks juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 28- ja vanim 92aastane. COVID-19-haigeid lisandus ööpäevaga kolm, üks ravialune viidi üle tavaosakonda ja viis tervenenud inimest said koju.

Pärnu haiglas ei surnud ükski COVID-19sse haigestunud patsient. Mujal Eestis suri eile kaheksa koroonahaiget.

Haigla sai mujalt riigist haiglaravi vajavate koroonahaigete lisandumise tõttu korralduse laiendada nädala lõpuks COVID-haigetele mõeldud kohtade hulka seniselt 53 voodilt 60ni. Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi ongi voodikohti nüüdseks rohkem.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 515. Pärnu linnas, kus 14 päevaga tuli juurde 224 nakkusjuhtu, on näit 581, mis on kõikidest suurematest linnadest väikseim. Kõrgeim on nakatumus Maardus ja Rakveres, kus näitaja on vastavalt 3127 ja 2181.

Naabermaakondadest on nakatumisnäit suurim Saaremaal (1916, kõrgeim kogu riigis). Läänemaal on näit 1052, Järvamaal 600 ja Viljandimaal 535. Eestis on nakatumisnäit tõusnud 1393ni.

Pärnumaa kohalikes omavalitsustes on nakatumisnäit endiselt kõrgeim Läänemaal ja madalaim Põhja-Pärnumaal.

14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta KOVis (nakatunuid eile) Lääneranna vald 801 (1)

Pärnu linn 581 (8, neist 7 keskuslinnas)

Häädemeeste vald 581 (1)

Tori vald 482 (1)

Kihnu vald 435 (1)

Saarde vald 355 (1)

Põhja-Pärnumaa vald 244 (4) Andmed: riigi situatsioonikeskus Andmed: riigi situatsioonikeskus

Pärnumaal on COVID-19-vaktsiini esimese süsti saanud 7903 ehk 4,7 protsenti rahvastikust. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 4087 ehk 4,7 protsenti rahvastikust.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 7813 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1484 ehk 19 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 910 inimesel, neist 677 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 123, Lääne-Virumaale 101, Tartumaale 82, Saaremaale 59, Raplamaale 45, Jõgeva- ja Viljandimaale 19 positiivset testi. Mujale maakondadesse lisandus alla 17 nakkusjuhu.

Ööpäeva jooksul avati haiglates COVID-19 haiguslugusid kokku 77, haiglaravil on 639 patsienti, kellest intensiivravi vajab 58 patsienti Neist omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 95aastane naine, 91aastane mees, 89aastane mees, 86aastane mees, 84aastane mees, 80aastane naine, 73aastane naine ja 72aastane mees. Kokku on Eestis surnud 677 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineeritud 109 865 elanikku, kaks doosi on saanud 45 310 inimest. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste juures eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine.