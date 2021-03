USA firma kavandab Saardesse isevärki jaama

Globalstar on Ameerika Ühendriikides asuv mobiilsatelliitteenuste firma, mille aktsiatega kaubeldakse avalikult New Yorgi börsil. Ettevõte omab ja haldab madalorbiidi satelliite, pakkudes sidelahendustes pea üleilmset kattuvust.

Taotluse saada ehitusluba, et rajada Kilingi-Nõmme lähedale mobiilsatelliitside maajaam, esitas vallale veebruari alguses AS Merko Ehitus. Ehitusloa aluseks olev projekt on koostatud Globalstari tütar­firma Globalstar Europe SAS tellimusel. Vajaliku 2,3 hektari suuruse kinnistu võõrandas Saarde volikogu otsustuskorras juba eelmise aasta lõpus.