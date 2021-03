Päästeamet tunnustab aumärgiga 19 pärnumaalast

Aumärkidega tunnustatakse nii päästeameti töötajaid kui ameti häid koostööpartnereid. Tavapäraselt on aumärgid antud üle vabariigi aastapäeva ajal, kuid viiruse levik tegi selle võimatuks. Aumärkide kavalerid tehti küll teatavaks, kuid üle antakse need võimaluse korral suve hakul.

Ühe tänavusest neljast päästeameti kuldristist pälvib Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Jaak Jaanso, kellel on ohutusjärelevalve arendamises silmapaistvaid teeneid.

Ta on osaline kemikaaliohutuse kontrolli menetlusete põhimõtete välja töötamisel ja rakendamisel. Tema initsiatiivil on välja töötatud ja kujundatud mitmed juhendmaterjalid nagu "Kütmise abimees", "Hoone sise- ja väline tuleohutus", "Vingugaasi voldik", mis aitavad nii päästeameti töötajaid kui on abiks kodanikele.

Päästeameti hõberistiga tunnustatakse Pärnu linnapead Romek Kosenkraniust, Lääne prefekti Kaido Kõplast, Politsei- ja piirivalveameti teenistujat Eimar Tähte ja Häirekeskuse Lääne keskuse logistikut Ene Kiiratsit.

Kosenkraniust nimetati heaks koostööpartenriks, kelle jaoks on tähtis elanikkonna heaolu, turvalisus ja kriisijuhtimine prioriteetsed valdkonnad.

“Kriisijuhtimise teemade arendamisel on Pärnu linn üks edukamaid. COVID-19 eriolukord näitas selgelt linnapea kriisijuhtimise võimekust, head koostöötahet ja meeskonna motiveerimisoskust,” sedastasid aumärgile esitajad. “Kosenkranius võttis partnerid kiiresti pardale ja Pärnu linna kriisikomisjon koostöös Lääne päästekeskuse ning politsei- ja piirivalveametiga loodi toimiv tugivõrgustik kriisi lahendamiseks.”

Pärnu meeri puhul toodi veel esile tema ettevõtlikust üleujutusalase hädaolukorraks valmistavatel tegevustel.

Kõplast kui Lääne prefekti peab Lääne päästekeskus oma kõige olulisemaks koostööpartneriks siinses regioonis, sest üheskoos tagatakse inimeste turvalisust, arendatakse kriisideks valmisolekut, tehakse ennetustööd ja kaasatakse vabatahtlikke ja koostööpartnereid.

“Kogu COVID 19 kriisi vältel on toimunud äärmiselt tihe koostöö politseiga, kus on selgelt välja tulnud Lääne prefekti kriisijuhtimise võimekus ja hea koostöötahe. Kõplas on väga initsiatiivikas ja koostöös päästeametiga on loodud toimiv tugivõrgustik terviseameti toetamiseks ning viiruse ohjamiseks,” sõnavad aumärgile esitajad.

Eimar Tähe puhul tuuakse esile tema pikka päästeametniku staaži, mille viimasel viiel aastal tegutses ta juhtivdemineerijana. Samuti on ta jaganud oma kogemusi ja andnud panuse tuukritööde ohutusjuhendi väljatöötamisel. Ta tegutseb vabatahtliku merepäästjana, on olnud aktiivne vetelpäästjate koolitaja ja hingelähedane on talle ennetustöö noortega.

“Tänu merepäästele on tal tekkinud tihe suhtlus väikesaarte saarevahtidega, kellele on Täht teinud teavitustööd lõhkekehade ohtlikkusest, mille tulemusel on hävitatud palju lõhkekehi ja elu väikesaartel on turvalisem,” kirjeldatakse hõberisti pälvinud Tähte.

Häirekeskuse logistik Ene Kiirats on kauaaegne päästeteenistuja, kellel täitub käesoleval aastal märkimisväärne 38 aastat hädaabiteadete menetlemise valdkonnas.

“Läbi aastakümnete on Kiirats näidanud üles hoolivust, abivalmidust, sõbralikkust ja toetavat suhtumist nii abivajajatesse, meeskonnakaaslastesse kui koostööpartneritesse. Ta olemust iseloomustab enim tasakaalukus, oskus raamidest välja mõelda ja oskus panna teda ümbritsevad inimesed sõbralikult ühise eesmärgi nimel tööle,” seisab hõberisi pälvinu kirjelduses.

Esile tuuakse veel, et vaatamata raskele stressirohkele tööle on Kiirats jätkuvalt professionaalne ja empaatiline klienditeenindaja, kes on orienteeritud abivajajale.