Eelmisel neljapäeval lisandus nakatunuid 50. Kahe nädalaga on maakonnas viirusega nakatunud 470 inimest.

Pärnu haiglas on ravil 34 koroonapatsienti, nädala eest oli haiglas 31 COVID-19-haiget. Intensiivravil on neli patsienti, kellest üks vajab juhitavat hingamist. COVID-19-haigeid lisandus ööpäevaga kaks ja koju läks samuti kaks inimest.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 545. Omavalitsustest on nakatumine suurim Lääneranna vallas (801) ja väikseim Põhja-Pärnumaal (305).

Maakondadest on kolm kõige halvemas olukorras Harju-, Saare- ja Lääne-Virumaa, kus nakatumisenäit vastavalt 1992, 1925 ja 1920. Väikseim on nakatumine Valgamaal (418).

Pärnumaal on COVID-19-vaktsiini esimese süsti saanud 8048 ehk 4,8 protsenti rahvastikust. Enim, 11,8 protsendile elanikest on esmadoos manustatud hiidlastele. Vaktsiinikuuri on Pärnumaal lõpetanud 4160 inimest.