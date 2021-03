Lääneranna volikogu kogunes kinniste uste taga

Tellijale

Omavalitsuse veebilehel oli küll juba teatatud, et toimub kinnine istung. Volikogu esimees Rait Maruste möönis, et valla veebilehel avaldatud teate sõnastus ei ole päris täpne.

Tegelikult on teates avaldatud eeldatav tulemus küsimuse suhtes, mida volinikud täna esimesena arutama asusid. Nimelt pandi hääletusele arutelu kinniseks kuulutamine. Et seda teha saaks, peab selle poolt hääletama kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu.

Põhjusena nimetas Maruste pandeemia oludes pärgviiruse leviku piiramist kontaktide vähendamise abil. Kuigi volikogu istungid ei ole reaalsuses keelatud, on nende kinniseks kuulutamine põhjenduse olemasolul õiguspärane ja volikogu esimehe hinnangul on praegu mõistlik kontakte piirata.

Täna on arutluse all muudki, üpris olulised küsimused, näiteks valla tänavuse eelarve kinnitamine ja laenuvõtmine. Õigustatult võib mõnel kodanikul olla huvi vastavateemaliste arutelude vastu. Kas kodanikel ei saaks kuidagi lubada istungeid vaadata, näiteks üsna lihtsa videoülekande vahendusel?

Maruste nentis, et seekordne istung toimub Lihula kultuurimajas, kus saal on suur ja vahed inimeste vahel muudaksid selle keerukaks. Tavapärases olukorras oleks see tema sõnutsi võimalik.

Põhimõtteliselt annaks asutada eri digilahendusi, et kogu koosolek toimuks interneti vahendusel. Volikogu esimees tõdes, et kuigi sügisel võttis volikogu vastu otsuse, et veebiistungite pidamise võimalus tuleks ette näha, ei ole seni selleni jõutud.​

Ma ei ole üldse vastu sellele, et digikeskkonnas teha. Aga need asjad vajavad ettevalmistamist. Rait Maruste

Maruste lisas, et kõik inimesed ei pruugi digilahendustega hakkama saada, liiati ei võimalda seda mõnes maapiirkonnas juba tehnika, näiteks internetiühenduse kehv kvaliteet.