Pärnu haigla veretalituse kvaliteedijuht Rahel Reimal kutsus doonoreid üles pandeemia ajal vereloovutusega jätkama. “Loodame, et kogu Eesti lukkupanek meie tublisid doonoreid heidutada. Ootame neid ikka, sest haigla verevajadus pole vähenenud,” tõdes Reimal ja täpsustas, et ehkki tagasi ei saadeta ka ette teatamata uksest sisse as”tunuid, soovitab ta endale aeg kinni panna Pärnu haigla kodulehe broneerimissüsteemis. “Oleme tarvitusele võtnud hajutamise abinõud, et doonoritel oleks turvaline.”

Reimal märkis, et need doonorid, kel ees kaitsepookimine AstraZeneca vaktsiiniga, peaksid teadma, et pärast doosi manustamist kohe doonoriks tulla ei saa. “Kui inimene teab, et ta on vaktsineerima minemas, on tal võimalus loovutada veri enne või nelja nädala pärast, selgitas Reimal.