Orvuks jäänuna elas Ida lühikest aega lastekodus, seejärel kolis kasulapsena oma tädi pere tallu.

Pärnumaale sattus neiu 16aastaselt, kui Massiaru kanti Orajõele kolis. Seal töötas ta mõne aasta raudteel. Kui töökoht kadus, kolis perega Pärnusse, kus oli tööd, ent elamist leida polnud lihtne.

Sünnipäevalapse sõnutsi on pika elu jooksul ühte ja teist juhtunud, näiteks jäi pärast teist ilmasõda kadunuks tema abikaasa.

Lapsepõlvest meenub esmalt töö ja palju nõudmisi, ent nurisemiseks ei näe 100 kevadet näinud naine põhjust. “Koolid olid kaugel, aga lugeda tahtsin nii väga, salaja voodis teki all taskulambi valgel lugesin,” meenutas Ida.

Sõja ajal ei pääsenud noor naine hirmsatest vaatepiltidest, kui töötas kümmekond päeva Sõrve säärel lahingutandril. “Laipu oli rohkem kui neid, kes liigutasid,” pole ta nähtud õudusi tänini unustanud.

Käsu korras tuli hobusega käia sakslastest jäänud toidulaost moona toomas. “Hobustega teelt kõrvale astuda ei võinud: tankitõrjemiinid olid maa sees. Üks hobu saigi haavata, ise pääsesin puhtalt,” tuletas Ida meelde 10–15 kilomeetri pikkust õuduste rada. Elu ohtu seadmise eest ei saanud ta mingit tasu. Samamoodi oli sunniviisil kaevikute kaevamisega. “Õnn oli, et me ise sinna ei jäänud. Meie kaevatud kaevikus sai hiljem mitu meest surma.”

Ehkki Ida tahtnuks käsitööhuvi pärast kodumajanduskooli ametit õppima minna, nii ei läinud. Selle asemel tuli tal kasuvanemate talus abiks olla. Tädimehel oli tema kasvatamises suurem rollgi kui tädil. “Kasuisa oli range, aga õiglane. Tegin meelsamini temaga õuetöid, toas toidu tegemise asemel,” meenutab naine isa koha täitnud tädimeest tänini austusega ega kurda raske elu pärast.

Ida Tamman on aastaid elanud oma teisest kooselust sündinud tütre perega. Tütar Epp Kloosteri sõnutsi on ema soe ja leplik ning ehkki talle meeldib vanu aegu meenutada, pole ta minevikus kinni. “Tema pikaealisuse saladus on võib-olla see, et ta ei paanitse, on hästi arusaaja ja käib ajaga kaasas. Ta ei kurda näiteks kunagi, et “oh, mis hinnad poes on”,” avaldas tütar.

Ehkki sporti pole teinud, on Ida palju liikunud. “Varem ikka sõitis jalgrattaga ja käis jala, aga siis muud võimalust polnudki,” tõdes tütar.

Varem tegi juubilar palju käsitööd: kudus, heegeldas ja kõige enam tikkis. Tema näputööd leiab kodust praegugi. Kuid nägemine pole enam see, mis varem. “Aastaid on palju ja enam ma käsitööd ei tee. Aga käin omal jalal, küll kepiga,” nentis eakas naine, kes oma kõrge ea saladust öelda ei oska.

Tema pikaealisuse saladus on võib-olla see, et ta ei paanitse, on hästi arusaaja ja käib ajaga kaasas. Ta ei kurda näiteks kunagi, et “oh, mis hinnad poes on”. Epp Klooster, tütar 86

Tütar Epp aga muheles, et emale meeldib rasvane toit, toorsalatit ja tailiha võivad teised süüa. “Pekine sealiha, kartul, rasvane piim ja magus – neid ta armastab üle kõige. Me võime seejuures ainult kadestada tema head vormi,” lausus tütar.

Sünnipäevalaps täheldas, et teda on nii kasvatatud: toiduga ei mängita ja süüa tuleb korralikult ning tema sööb kõike. “Üks asi mulle ei meeldinud hiljuti, aga mulle ei tule meelde, mis see oli. Ega kõike peagi mäletama!” viskas krapsakas proua nalja.

Suitsu pole Ida kunagi teinud, aga tütar teab, et pitsike Herberti ürdilikööri meeldib talle küll. “Ja hea toidu juurde pokaal punast veini sobib ka,” lisas tütar.