Politsei palub abi ⟩ Kas nägite, kes sodis auto kapotti?

"Ma ei otsi lehe abil süüdlasi. Need on Lihulas Ristiku tänava majades elavad igavlevad lapsed," arvas kirja saatnud Ost, kes soovib hoopis avalikkuse tähelepanu juhtida probleemile, mis kaasnenud koolide sulgemisega.

Osti sõnul on ta vandalismi kohta teinud politseisse avalduse. "Auto seisab küll mu korteri akende lähedal, aga kogu aeg ju ei vaata välja," tõdes ta ja lisas, et pole politseilt seni tagasisidet saanud.

Rikutud auto omanik rääkis, et elab vaikselt omaette ega ole kellelegi halba teinud. "Kraabitud on killustikutükikestega – ämber, millega kive auto juurde toodi, vedeles seal lähedal," rääkis naine, kes seni kindlustuse poole pole pöördunud. "Ei tea, kas sealt kahjuhüvitist saabki."

Ost on ühendust võtnud automaalriga, kes hindas töö maksumuseks vähemalt 200 eurot. "Aga saan tema töökotta alles juunis," kurtis ta. "Seekord olin ohver mina, aga laste karistamatuse ja lastevanemate vaikimise tulemusel võib peagi keegi teine üllatuse osaliseks saada," muretses naine ja arvas, et küllap vanemad on laste tegudest teadlikud.