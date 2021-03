Indrek Koff kirjutab raamatuid jalutades

Olete öelnud, et soovisite lapsena saada kas superkangelaseks, tuletõrjujaks või miilitsaks. Millal täheldasite kirge kirjaniku- ja tõlkijatöö vastu?

Need lapsepõlveunistuste ametid on sellised klassikalised, enamik väikseid poisse on niimoodi mõelnud. Aga arvan, et kirjasõna ja vaimuasjadega tegelemise soov on mul kogu aeg olnud, sest ma olen lapsest saadik päris palju lugenud. Ja mida vanemaks, seda rohkem. See on tulnud päris loomulikult, aga lapsena ei oska ju ennast kõrvalt näha ja mõtled ikka, et võiks olla tuletõrjuja või miilits. Üldiselt on kõik, mis seotud raamatute ja lugemisega, minu pärisosa suhteliselt varasest lapseeast peale.