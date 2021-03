Hoiatus ⟩ Teedel valitseb libeduse oht, hukkunuga avarii sulges Via Baltical liikluse

Varahommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või soolamärjad, kõrvateedel ja metsavahelistel lõikudel võib olla härmatisest tingitud libedust. Saartel ja Loode-Eestis sajab paiguti lörtsi. Temperatuur on mõni kraad ülevalpool või allpool nulli ning teedel on libeduse oht.