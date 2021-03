Kahe nädalaga on Pärnumaal pärgviirusega nakatunud 429 elanikku, neist 220 elab Pärnu linnas. Koroonaajastu algusest on nakatunud 3487 pärnumaalast.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal langenud alla 500, täpsemalt 498ni. Nädal tagasi oli see 578. Eesti keskmine nakatumisnäit on 1446. Meist väiksem on nakatumine Valga- (383) ja Põlvamaal (414). Suurim nakatumisnäit on Lääne-Virumaal (2045).