Kahe nädala jooksul on Pärnumaal kokku nakatunud 429 elanikku, neist 220 elab Pärnu linnas. Koroonaajastu algusest on nakatunud 3487 Pärnu maakonnas elavat inimest.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 36 COViD-19-patsienti. Neli ravialust on intensiivravil, kellest pooled on juhitaval hingamisel. Koju sai kaks koroonat põdenut.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal langenud alla 500, täpsemalt 498-ni. Nädal tagasi oli see 578. Eesti keskmine nakatumisnäit on 1446. Meist väiksem on nakatumine Valga- (383) ja Põlvamaal (414). Suurim nakatumisnäit on Lääne-Virumaal (2045).