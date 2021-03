Pärnu haiglasse saabus ööpäevaga üheksa koroonaviirusega nakatunut ja ravil viibib 45 inimest. Viiest intensiivravi vajavast haigest on juhitaval hingamisel kaks patsienti.

Eile langes Pärnumaa viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta üle pika aja alla 500 ja täna langes veel pisut: kui üleeile oli see näit 498, siis täna hommikuks 497. Nädal tagasi oli siinne nakatumus 538. Eesti keskmine on 1465. Suurim nakatumisnäit on Harju- (2029), väikseim Valgamaal (401).