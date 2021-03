Ma tahan end leida veel // Ma olen muutuste teel // Kui näha sild seisval veel // On ületada see. Nii laulab noor pärnakas Mirjam Kits eneseleidmisest oma uues muusikapalas “Endale”. Keerulisel ajal, mil mustad mõtted kerged tulema, valdab lauljanna sõnutsi paljusid noori hirm: mis on õige ja kuidas hakkama saada?