Kuulajatel on võimalik infotunni ajal esitada ekspertidele küsimusi internetikeskkonna worksup kaudu märksõnaga “vaktsineeri”. Keskkond avatakse küsimusteks infotunni alguses. Infotunnil on sünkroontõlge nii eesti viipekeelde kui ka vene ja inglise keelde. Pärnu Postimees vahendab infotunni otseülekannet homme 13–15.

“Tunnustan kõiki tervishoiutöötajaid, kelle toel on Eestis praeguseks iga kaheksas täisealine inimene end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse eest kaitsnud. Meie esmane ja olulisim eesmärk on kaitsta vaktsineerimisega COVID-19 suhtes kõige haavatavamaid ehk kõrge ea või tervise tõttu riskirühma kuuluvaid inimesi, kes võivad põdeda COVID-19 raskelt ja vajada haiglaravi. Nii saame kaitsta tervishoiusüsteemi ülekoormuse eest ja liikuda järk-järgult tagasi võimalikult tavapärase elukorralduse juurde,” ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. “Eesti inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur ja arusaadavalt kaasneb sellega palju küsimusi. Seepärast teeme vahekokkuvõtte vaktsineerimise seisust Eestis ning vastame koos ekspertidega vaktsiine ja vaktsineerimise korraldust puudutavatele küsimustele.”