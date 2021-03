Maakonnas lisandus enim nakatunuid Pärnu linna

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 523, mis on üks riigi madalamaid. Suurim on see näitaja Harjumaal (2054), järgneb Lääne-Virumaa (2028), kõige madalamad aga Valga- (408) ja Põlvamaal (414).