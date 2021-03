Maakonda lisandus nakatunuid taas üle poolesaja

Pärnu haiglas oli täna hommikul 35 koroonapatsienti, kellest viis intensiivravil. Neist kaks vajas juhitavat hingamist. Viimase ööpäevaga hospitaliseeriti üks patsient, viis saadeti koju. Noorimad haiglas viibivatest koroonapatsientidest on vanusevahemikus 40-50 aastat ja praegu on neid ravil kaks.

Praegu Pärnus ravil olevatest patsientidest on ainult 13 Pärnumaa elanikud ja suisa 22 on toodud siinsesse haiglasse Harjumaalt.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 530, mis on üks riigi madalamaid. Suurim on see näitaja Harjumaal (2117), järgneb Lääne-Virumaa (2062), kõige madalamad aga Valga- (401) ja Põlvamaal (385).