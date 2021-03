Kaasava eelarve konkursi võitja meenutab: Astusime kullapoodi ja filmisime jõululaupäeval vihmas Märt Avandit

On aasta 2017. Ekstreemspordientusiast Rasmus Paimrel on juba aastaid keerelnud peas mõte Pärnu suurest siserulapargist, sest triki- ja tõukeratturitel, rulatajatel pole võimalik suve lõppedes linnas spordiala viljelda – tuleb midagi ette võtta. Turba tänaval laohoonete labürindis asunud Raba ujula on selleks ajaks basseini tühjaks pumbanud ja seisab tühjana, ent näib suurepärase kohana, kuhu luua unistuste park. Siis tuleb teade Pärnu linna kaasava eelarve ideekorjest …